Vagner Mancini: o enxadrista da Chapecoense

4 a 1 30/03/2017 | 07h15 Atualizada em

O que tem a ver futebol com xadrez? Para o técnico da Chapecoense há uma relação de estratégia, conforme disse na entrevista coletiva após a vitória por 4 a 1 diante do Brusque, na Arena Condá.

- Dependendo daquilo que a gente está olhando de fora a gente pode mexer as peças, o futebol ele não está distante de um jogo de xadrez, então é importante que você saiba mexer as peças e é importante que você tenha também essas pelas entendendo o que o técnico pede - explicou Mancini.

Ele lembrou quem, contra o Avaí, utilizou Luiz Otávio na zaga pela sua estatura, para neutralizar a bola aérea do adversário. Contra o Brusque voltou Nathan. No ataque vem alternando Túlio de Melo e Wellington Paulista. Mas a mexida mais interessante no jogo contra o Brusque foi a entrada de Apodi na lateral, passando João Pedro para o meio.

Minutos depois João Pedro faria o terceiro gol da Chapecoense, encaminhando a vitória.

Na partida contra o Avaí Apodi entrou à frente de João Pedro, no meio. Mancini disse que os dois são bons jogadores e que pode utilizá-los de maneiras diferentes durante a partida.

Para o técnico é importante ter um leque de opções no banco que podem manter o padrão de jogo com intensidade ou então mudar o panorama da partida quando for necessário.

Para o jogo de sábado, contra o Figueirense, o treinador espera que o time mantenha essa postura, embora considere natural que a equipe jogue mais precavida fora de casa, mesmo sem o treinador pedir.

- Quando a Chapecoense joga na Arena Condá o público joga junto com o time - explicou.

Mesmo com o Figueirense mal no Campeonato ele prevê dificuldades pois é um adversário tradicional e que joga no Orlando Scarpeli. Mancini acompanhou parte do jogo do alvinegro contra o Criciúma.

Mas disse que seu time vai em busca da vitória pois quer muito conquistar a taça do returno.

- É um troféu que nos interessa pois leva o nome do ex-presidente Sandro Pallaoro e queremos que ele fique perto da Chapecoense - declarou.

Leia outras notícias da Chapecoense

Acesse a tabela do Campeonato Catarinense

Definidas as datas da Recopa Sul-Americana, entre Chape e Atlético Nacional