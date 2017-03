Univali seleciona adolescentes de Florianópolis para Programa Jovem Aprendiz

Oportunidade 21/03/2017 | 11h00 Atualizada em

Estão abertas as inscrições para o Programa Jovem Aprendiz, oferecido pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali) no campus Florianópolis. O programa é gratuito e promove a qualificação pessoal e profissional de adolescentes e jovens. Candidatos podem se inscrever até a próxima segunda-feira, dia 27.

Estão abertas 30 vagas para a formação como assistente administrativo. Os selecionados passarão inicialmente por um curso introdutório, que ocorrerá no período vespertino. Posteriormente eles serão inseridos no mercado de trabalho, e acompanhados, como Jovens Aprendizes.

Para participar é preciso ter entre 15 e 18 anos, residir em Florianópolis, estar matriculado na última série do ensino fundamental ou no ensino médio da rede pública de ensino desse município, ou ter concluído o ensino médio na mesma rede. Também é preciso ter renda familiar inferior a um salário mínimo e meio por pessoa.

Para inscrição, os candidatos devem ir, pessoalmente, ao Campus da Univali, em Florianópolis, localizado às margens da SC-401, de segunda a sexta-feira, entre 8h e 22h, e procurar a Secretária Acadêmica do Campus, localizada no piso térreo. No local, é necessário apresentar cópia da carteira de identidade, do CPF, da carteira de trabalho, uma foto 3x4 recente, comprovante de residência, comprovante de rendimento familiar, e diploma de conclusão do ensino médio ou atestado de frequência.



