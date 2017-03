União Europeia tem "tudo pronto" à espera do Brexit, diz porta-voz

Negociação 20/03/2017 | 12h49 Atualizada em

A União Europeia (UE) está preparada para as negociações do Brexit, indicou, nesta segunda-feira, um porta-voz da Comissão Europeia. O anúncio ocorreu após o governo da primeira-ministra Theresa May anunciar que o Reino Unido comunicará a saída do bloco econômico no dia 29 de março.

— Tudo está pronto da nossa parte — afirmou o porta-voz do Executivo comunitário, Margaritis Schinas, instituição que negociará com o Reino Unido em nome dos 27 países do bloco.

Nesta segunda-feira, por meio de comunicado, o governo britânico anunciou que fará a ativação do Artigo 50 do Tratado Europeu de Lisboa na próxima semana. A medida dará início à saída formal do Reino Unido da UE.

"Em junho, o povo britânico tomou a decisão histórica de abandonar a UE. Na próxima quarta-feira, o governo prosseguirá com esta decisão e iniciará formalmente o processo", disse em um comunicado o ministro a cargo do Brexit, David Davis.

Segundo o mesmo comunicado, o embaixador britânico na UE, Tim Barrow, já informou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, sobre a data em que o governo invocará o artigo e dará início ao primeiro abandono de um Estado membro em 60 anos de história do bloco.

A partir de 29 de março, Londres e Bruxelas terão dois anos para selar um acordo de divórcio que se espera que esclareça, entre outras coisas, se os europeus no Reino Unido manterão seus direitos, a conta que Londres deve pagar por seus compromissos orçamentários até 2020 e que esboce a nova relação comercial.

