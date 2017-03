Uma Thurman será uma das protagonistas do novo filme de Lars von Trier

Bengtsfors 07/03/2017 | 14h08

A atriz americana Uma Thurman será uma das protagonistas do próximo filme de Lars von Trier, "The House That Jack Built", a história de um assassino em série, cujas filmagens acabam de começar na Suécia, constatou nesta terça-feira uma jornalista da AFP.

Uma Thurman, conhecida mundialmente por seus papéis em "Pulp Fiction: Tempo de Violência" e "Kill Bill", de Quentin Tarantino, rodará junto ao americano Matt Dillon e ao alemão Bruno Ganz no que representa o retorno do cineasta dinamarquês desde "Ninfomaníaca" (2013).

Riley Keough, neta de Elvis Presley e atriz de Mad Max, também participará do filme.

O longa-metragem, cuja estreia está prevista para 2018, é rodado em Bengtsfors, uma localidade próxima a Trollhättan (oeste), considerada a Meca do cinema sueco, assim como na Dinamarca.

O filme conta a história de Jack (Matt Dillon), um assassino em série extremamente inteligente nos Estados Unidos dos anos 1970, que via em cada assassinato uma obra de arte.

"Contra qualquer lógica", Jack "assume riscos cada vez maiores, apesar de sua prisão iminente", afirma a produção.

Conhecido por seu humor negro e seu caráter provocador, Lars von Trier foge dos jornalistas desde 2011, quando foi declarado "persona non grata" no Festival de Cannes depois de ter expressado sua simpatia por Hitler e ter criticado Israel.

* AFP