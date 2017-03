Uma pessoa morre em acidente na SC-421 entre Blumenau e Pomerode

Trânsito 27/03/2017 | 11h32 Atualizada em

Ao menos uma pessoa morreu em um acidente naemnesta segunda-feira de manhã. Uma colisão entre um caminhão e dois carros foi registrada pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv) por volta das 10h15min perto da empresa Kyly na rodovia que liga Blumenau a Pomerode.De acordo com a PMRv, há um óbito no local e vítimas presas às ferragens. Bombeiros de Blumenau e Pomerode atendem a ocorrência e o helicóptero Arcanjo foi acionado. O acidente envolveu um caminhão, um Fiat Uno da empresa Vigiserv e um Corsa - que foi o atingido com mais força. Não há a confirmação da identidade da vítima.Um dos carros envolvidos ficou destruído. (Foto: Divulgação / PMRv)