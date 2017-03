Uma noite de patroa: Simone e Simaria e Anitta fazem show em Balneário Camboriú nesta sexta

Põe aquela roupa e o batom 24/03/2017 | 06h00 Atualizada em

Nesta sexta-feira, o Music Park de Balneário Camboriú vai receber o forrónejo, arrocha e sofrência das músicas das irmãs baianas Simone e Simaria e o funk pop de Anitta. Juntas, as três são as vozes por trás de Loka, um dos hits do Carnaval - o encontro das três no palco para cantar a música ainda não foi confirmado pela produção, mas é aguardado pelos fãs.

Anitta apresenta a Bang Tour, com um show animado e colorido e cheio de hits como Meiga e Abusada e Show das Poderosas, mais antigos, e as mais recentes Sim ou Não e Essa Mina é Louca. Já as irmãs acabam de lançar o DVD Simone & Simaria Live e se apresentam pela primeira vez em Balneário Camboriú. No repertório estão seus novos hits, como Regime Fechado e 126 Cabides, além de relembrar os sucessos que fizeram as artistas serem reconhecidas nacionalmente, como Meu Violão e o Nosso Cachorro e Quando o Mel é Bom.

Por e-mail, as três responderam duas perguntinhas do DC:

Como surgiu o convite para a Anitta para a participação na música Loka?

Simaria: Anitta é minha parceira, amiga querida! Temos um carinho e admiração grande por ela. Quando a música chegou a mim, na hora já pensei nela. Falava para todos: "não vou incluir essa música no repertório deste DVD, tenho um projeto de verão na minha cabeça, que vai ficar lindo". Liguei para a Anitta e ela topou na hora!

Anitta: Recebi o convite das minhas queridas amigas e não pensei duas vezes! Adoro o trabalho delas e foi um prazer ter participado. A música é excelente!

Vocês já fizeram "a loka" após um relacionamento?

Simone: Sim, claro! Rs. Quando eu era solteira, adorava ir para as baladas, conhecer gente nova, eu era namoradeira...rs. Já a Simaria sempre foi mais sossegada. Mas essa fase passou, hoje somos muito bem casadas e com lindos filhos.

Assista ao clipe:

Agende-se

O quê: Simone & Simaria e Anitta - abertura de Leo Rodriguez

Quando: sexta-feira (24), a partir das 21h

Onde: Music Park BC (Rua José Francisco Corrêa, Nº 908, Camboriú)

Quanto: A partir de R$70 no Blueticket. Desconto de 30% para sócio e acompanhante do Clube do Assinante na compra do ingresso antecipado.



Leia mais:

15 eventos para curtir em SC neste fim de semana



Veja como foi o primeiro show de Simone e Simaria em Florianópolis

Coluna de música: Ninguém gosta mais de disco ao vivo do que dupla sertaneja