Último sábado do verão será de sol entre nuvens em Santa Catarina 

O último sábado deste verão deve ser de sol entre nuvens em todas as regiões de Santa Catarina. A previsão aponta ainda para risco de chuva fraca nas cidades próximas à divisa com o Paraná. Depois de um amanhecer de temperaturas baixas na região Serrana, a expectativa é que os termômetros voltem a subir no decorre do dia.

Foi registrado 4,6ºC na cidade de Bom Jardim da Serra e 5,5ºC em São Joaquim no amanhecer deste sábado. Na maior parte das cidades catarinenses, o dia começou com termômetros marcando entre 13ºC e 15ºC. Na Capital e na faixa entre Vale do Itajaí e Norte, o dia começou com 17ºC a 19ºC. À tarde, as temperaturas devem variar entre 23ºC e 26ºC no Estado.

— Nas cidades próximas do PR, em toda extensão de divisa, há chance de um chuvisco e/ou chuva fraca ao longo do dia, mas em poucas áreas. No Sul e na Grande Florianópolis o final do sábado, sobretudo a próxima noite, terá predomínio das nuvens devido a umidade vinda do mar — afirma o meteorologista do grupo RBS, Leandro Puchalski.

Parque de Coqueiros neste sábado Foto: Betina Humeres / Agência RBS

Domingo

As temperaturas ao amanhecer seguem menores do Oeste aos Planaltos. O domingo tem influência dos ventos úmidos de Sudeste/Leste que irão trazer um dia de muitas nuvens, com aberturas de sol e chuva passageira no Sul, Litoral, Vale do Itajaí, Norte e parte das cidades da Serra e Planalto Norte. No Oeste, o domingo é mais ensolarado só com aumento de nuvens ao longo do dia.

Foto: Betina Humeres / Agência RBS

Segundo a Epagri/Ciram, o fim do verão e o início do outono estão sendo típicos no Estado. As meteorologistas Gilsânia Cruz e Marilene Lima explicam a precipitação em curso:

— Principalmente a partir da segunda quinzena, as frentes frias chegam com mais frequência ao Sul do Brasil e são responsáveis pela maior parte da chuva em Santa Catarina. A média climática de precipitação em março varia entre 120 mm e 140 mm no Meio Oeste e Planalto, e de 160 a 200 mm nas outras regiões. Em abril e maio, a chuva diminui e a média mensal fica em torno de 100 mm a 170 mm, no Estado — preveem as especialistas.



— As temperaturas começam ser influenciadas por massas de ar mais frias que não deverão permitir que aumente ainda mais essa diferença entre o ocorrido e o padrão. Isso realmente ocorrendo deveremos terminar o mês com as temperaturas dentro a acima do padrão do mês, ou seja, mais quente que o normal, mas muito pelo comportamento da temperatura na primeira quinzena — complementa o meteorologista do Grupo NC, Leandro Puchalski.



