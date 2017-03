Último domingo de verão é de nebulosidade e chuvas isoladas na maior parte de Santa Catarina

De olho no tempo 19/03/2017 | 09h02 Atualizada em

Domingo começou com nebulosidade no Canto da Lagoa, em Florianópolis

Domingo começou com nebulosidade no Canto da Lagoa, em Florianópolis Foto: Luiz Daudt Junior / Agência RBS

O último domingo do verão é cinzento na maior parte de Santa Catarina. Imagem de satélite pela manhã mostrou a presença da nebulosidade em praticamente todas as regiões. Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, essas condições ocorrem pela influência dos ventos úmidos de Sudeste/Leste. Com isso algumas áreas até registram aberturas de sol, mas em grande parte das cidades o dia tem muitas nuvens e chuvas isoladas.

— No Sul, Litoral, Vale do Itajaí, Norte e parte das cidades da Serra e Planalto Norte temos desde cedo momentos de chuva passageira. Já no Oeste o domingo começou mais ensolarado, mas devemos ter um aumento da nebulosidade ao longo do dia — explica Puchalski.

Imagem de satélite na manhã deste domingo mostrou o Oeste com menor nebulosidade Foto: Reprodução / Imagem de satélite

Acompanhe a previsão da Epagri/Ciram por regiões:

LITORAL NORTE: máxima de 27ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO NORTE: máxima de 22ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA: máxima de 27ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA: máxima de 22ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

VALE DO ITAJAÍ: máxima de 25ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

LITORAL SUL: máxima de 27ºC

Manhã: Nebulosidade variável e chuva isolada

Tarde: Nebulosidade variável

Noite: Nebulosidade variável e chuva isolada

PLANALTO SUL: máxima de 22ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

MEIO OESTE: máxima de 24ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

OESTE: máxima de 25ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

EXTREMO OESTE: máxima de 27ºC

Manhã: Sol com muitas nuvens

Tarde: Sol com muitas nuvens

Noite: Céu com muitas nuvens

Leandro Puchalski explica o começo oficial do outono

Falando "meteorologicamente", na prática o outono já começou. Mas astronomicamente, a estação só começa nesta segunda-feira, mais precisamente às 7h29min, quando teremos o equinócio de outono para o Hemisfério Sul. Uma curiosidade é que a segunda-feira terá exatamente a mesma quantidade de horas de dia e de noite. Para esse ano, segundo o Fórum Climático Catarinense, a estação não deverá ser influenciada por nenhum fenômeno de grande escala que possa trazer comportamento do tempo diferente do que os catarinenses estão acostumados para essa época do ano. Importante dizer que em relação ao volume de chuva o outono terá uma redução em comparação com o verão. É normal termos dias com grande amplitude térmica. Ou seja, amanhecer frio e tarde quente, o que é a principal característica da estação. Outra característica é apresentar pequenos períodos com "cara" de verão, com dias bem quentes e secos, e outros com "cara" de inverno, com dias mais chuvosos e frio. E isso ocorre justamente por se tratar de uma estação de transição entre verão e o inverno.

Último domingo do verão começou com muita nebulosidade no Canto da Lagoa, em Florianópolis Foto: Luiz Daudt Junior / Agência RBS

Veja mais sobre o tempo no Blog do Puchalski



Confira outras notícias do DC sobre Estilo de Vida

Acompanhe as últimas notícias do Diário Catarinense