UFSC lança editais para preencher 191 vagas remanescentes de graduação 

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) lançou dois editais para o preenchimento de 191 vagas remanescentes (95 delas para candidatos autodeclarados negros) dos processos seletivos vestibular e das vagas suplementares para negros. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de 10 a 17 de março.



Para concorrer a uma das 96 vagas do vestibular, os candidatos devem ter participado do Vestibular UFSC 2017, ter tido a redação avaliada e obtido nota igual ou superior a 3 (na escala 0 a 10) nessa avaliação.

Outra forma de ingresso é ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2014, 2015 ou 2016, tendo obtido no mínimo 300 pontos na redação e pontuação correspondente à nota mínima do Enem acrescida de 10%, em cada uma das seguintes disciplinas: Ciências Humanas e suas tecnologias, Ciências da Natureza e suas tecnologias, Linguagens e códigos e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias.

Clique aqui para ver o edital das vagas remanescentes do vestibular



O site para inscrição é o www.vestibular2017.ufsc.br.



Vagas destinadas a candidatos que se autodeclararem negros

Para concorrer a uma das 95 vagas suplementares, poderão se inscrever candidatos pertencentes ao grupo etnicorracial negro, oriundos de qualquer percurso escolar, que tenham concluído o ensino médio e que tenham participado de pelo menos uma das edições do Enem em 2014, 2015 ou 2016 e obtido a pontuação mínima especificada no edital.

Clique aqui para ver o edital das vagas suplementares para negros



O site para inscrição é o www.suplementaresnegros2017.ufsc.br.



