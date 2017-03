UFSC abre inscrições para cerca de 1,4 mil vagas de cursos de graduação a distância

Ensino superior 07/03/2017 | 06h45 Atualizada em

A Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) abriu processo seletivo para cursos gratuitos de graduação a distância oferecidos por meio do programa Universidade Aberta do Brasil, do Ministério da Educação.

São 1.390 vagas para os cursos de bacharelado de Administração e Administração pública e os de licenciatura, como Ciências Biológicas, Filosofia, Física, Letras-Português e Matemática.

As inscrições seguem até o dia 23 de março. As provas serão aplicadas no dia 23 de abril e serão específicas para cada um dos cursos. A taxa de inscrição custa R$ 80. Metade das vagas são reservadas para cotas sociais e estudantes de escolas públicas, além de candidatos que se autodeclararem negros, pardos ou indígenas.

Leia também:

Florianópolis é a segunda melhor cidade para se viver depois dos 60 anos no Brasil

Latam vai cobrar R$ 50 para despachar bagagem de 23 quilos e R$ 80 se houver segunda mala



Termina sexta-feira prazo para pagar IPVA de veículos com placas final 1, 2 e 3