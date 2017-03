UE: Reino Unido deve 'saldar suas contas' antes de abandonar o bloco

Bruxelas 22/03/2017 | 12h40

O Reino Unido deve liquidar seus compromissos financeiros com a União Europeia antes de partir, disse nesta quarta-feira Michel Barnier, que liderará as negociações do Brexit em nome dos 27.

Ele ressaltou que isso não se trata de um "castigo".

"Quando um país abandona a União não há castigos, não há um preço a pagar por ir embora. Mas devemos saldar as contas, nem a mais nem a menos", disse Barnier em Bruxelas, a uma semana de Londres comunicar oficialmente sua decisão de abandonar o bloco, dando início a dois anos de negociação de divórcio.

* AFP