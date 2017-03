UE realizará cúpula sobre o Brexit em 29 de abril

Bruxelas 21/03/2017 | 08h43

A União Europeia realizará uma cúpula extraordinária no dia 29 de abril sem o Reino Unido para estabelecer as grandes linhas de negociação europeias quanto ao Brexit, anunciou nesta terça-feira o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk.

"Levando em conta o que foi anunciado ontem em Londres, gostaria de informar-lhes que vou convocar o Conselho Europeu no sábado, dia 29 de abril", indicou Tusk em Bruxelas.

Londres anunciou na véspera que notificará oficialmente no dia 29 de março sua saída da União Europeia, a primeira nos 60 anos de história do bloco construído sobre as cinzas da Segunda Guerra Mundial.

O Reino Unido ativará neste dia o Artigo 50 do Tratado Europeu de Lisboa mediante uma carta da primeira-ministra Theresa May ao presidente do Conselho Europeu.

No dia 23 de junho de 2016, "o povo britânico tomou a decisão histórica de abandonar a UE. Na próxima quarta-feira, o governo prosseguirá com esta decisão e iniciará formalmente o processo" de saída, disse em um comunicado o ministro a cargo do Brexit, David Davis.

Londres e Bruxelas terão dois anos para selar um acordo de divórcio que se espera que esclareça, entre outras coisas, se os europeus no Reino Unido manterão seus direitos, a conta que Londres deve pagar por seus compromissos orçamentários até 2020 e que esboce a nova relação comercial.

"Tudo está pronto da nossa parte", reagiu o porta-voz da Comissão Europeia, o executivo comunitário, Margaritis Schinas. "Estamos prontos para começar as negociações", acrescentou em um tuíte.

Os 27 deverão aprovar estas diretrizes em uma cúpula extraordinária, que pode ser realizada no início de maio. A seguir, a Comissão Europeia apresentará sua proposta formal para o início das negociações.

As negociações podem começar formalmente entre seis e oito semanas depois de 29 de março, indicaram à AFP fontes europeias.

* AFP