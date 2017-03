UE pede libertação de manifestantes detidos no domingo na Rússia

Bruxelas 27/03/2017 | 06h05

A União Europeia (UE) pediu nesta segunda-feira à Rússia a libertação "sem demora" de centenas de pessoas detidas no domingo durante manifestações contra a corrupção em todo o país.

"As operações policiais na Federação Russa para dispersar as manifestações e a detenção de centenas de cidadãos, incluindo o líder da oposição Alexei Navalny, impediram o exercício de liberdades fundamentais", afirma um porta-voz da UE em um comunicado

"Pedimos às autoridades russas que cumpram plenamente seus compromissos internacionais (...) para garantir os direitos e que libertem sem demora os manifestantes pacíficos detidos", completou.

Navalny e centenas de manifestantes foram detidos no domingo em toda a Rússia nos maiores protestos registrados no país nos últimos anos contra a corrupção e contra o presidente Vladimir Putin.

O governo dos Estados Unidos também criticou as detenções.

"Estados Unidos condenam enfaticamente a detenção de centenas de manifestantes pacíficos na Rússia", afirmou no domingo o porta-voz do Departamento de Estado, Mark Toner, no domingo.

"A detenção de manifestantes pacíficos, observadores dos direitos humanos e jornalistas é uma afronta aos valores democráticos básicos", completou.

