UE devolverá ao Brasil carne a caminho da Europa de plantas citadas na 'Carne Fraca'

Bruxelas 24/03/2017 | 17h45

A União Europeia "rejeitará e devolverá" ao Brasil a carga já "a caminho" enviada por estabelecimentos envolvidos no escândalo de carne adulterada, anunciou nesta sexta-feira a presidência do Conselho da UE, exercida por Malta.

"Todas as remessas de carne dos estabelecimentos envolvidos na fraude atualmente a caminho da UE serão rejeitadas e devolvidas ao Brasil", indicou a instituição em um comunicado, depois de uma reunião das autoridades veterinárias dos 28 membros do bloco e da Comissão Europeia.

Os países do bloco também decidiram por "acordo amplo" reforçar seus controles para "garantir a segurança das importações [procedentes] do Brasil", assim como a realização de auditorias da Comissão "o mais rapidamente possível".

Os 28 países do bloco solicitaram com urgência que as autoridades brasileiras adotem "uma ação forte e decisiva" sobre o escândalo e não descartam adotar outras medidas no futuro "se necessário", após analisar "o resultado final dos controles forçados, a evolução da crise e as respostas das autoridades brasileiras".

"O bem-estar dos consumidores é nossa maior preocupação", diz o comunicado da presidência maltesa do Conselho da UE, divulgado dias antes da viagem ao Brasil do comissário europeu de Saúde e Segurança Alimentar, Vytenis Andriukaitis, que se reunirá na segunda-feira, em Brasília, com o ministro da Agricultura, Blairo Maggin.

Após o escândalo, a Comissão Europeia informou que apenas quatro dos 21 estabelecimentos envolvidos tinham autorização para exportar para a UE, uma licença que as autoridades brasileiras suspenderam a pedido de Bruxelas.

Em 2016, a UE importou do Brasil 450 milhões de euros (R$ 1,512 bilhão no câmbio do dia) de carne bovina, assim como 153 milhões de euros (R$ 514 milhões) de aves, segundo dados da Comissão.

Os principais clientes foram Itália, que importou carne bovina pela cifra de 155 milhões de euros (R$ 521 milhões), e a Holanda, com EUR 144,5 milhões (R$ 485,7 milhões) desta carne e EUR 79 milhões (R$ 265,5 milhões) de aves.

tjc/me/mvv