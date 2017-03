UE atuará de maneira unida nas negociações do Brexit

Bruxelas 29/03/2017 | 09h36

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, afirmou que a União Europeia atuará de forma coesa nas negociações do Brexit e que os 27 países do bloque já estão sentindo muito a falta do Reino.

"Lamentamos que o Reino Unido vá abandonar a União Europeia, mas estamos prontos para o processo que a partir de agora devemos seguir", afirmou em um documento redigido em nome dos 27 dirigentes europeus, que se reunirão em 29 de abril, em Bruxelas, para definir as grandes linhas de negociação da UE.

"Já sentimos muito a falta", afirmou Tusk, por sua vez, aos jornalistas, depois de receber a notificação oficial de Londres para o início do processo de saída da UE.

"Não há razões para fingir que este é um dia feliz, nem em Bruxelas nem em Londres", acrescentou.

A Alemanha, por sua vez, declarou que o Reino Unido continua sendo um sócio para a Europa e a Otan.

"Não devemos esquecer que o Reino Unido continua sendo um partidário da Otan e da Europa", enfatizou Ulrike Demmer, porta-voz da chanceler alemã Angela Merkel.

Em seu discurso ao Parlamento depois de iniciado processo de ruptura, a primeira-ministra Theresa May pediu unidade ao povo britânico.

"Chegou o momento de nos unirmos e de trabalharmos juntos para conseguir o melhor acordo", afirmou May.

A declaração foi feita minutos depois que Tusk recebeu em Bruxelas a carta britânica notificando oficialmente a saída do Reino Unido do bloco europeu.

"Não haverá volta", enfatizou May.

* AFP