Kiev 04/03/2017 | 18h37

O Fundo Monetário Internacional (FMI) anunciou, neste sábado (4), um acordo preliminar com a Ucrânia para a concessão de uma nova ajuda, a qual poderá ser desembolsada na primeira metade do ano.

O acordo atualiza as condições da reforma econômica e financeira do país europeu e "abre caminho" para uma terceira revisão da linha de crédito "na segunda metade de março", explicou o chefe da missão do Fundo, Ron van Rooden, em nota à imprensa.

