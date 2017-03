Uber começa a funcionar em Balneário Camboriú e Itajaí nesta sexta-feira

Cidades 09/03/2017 | 23h25 Atualizada em

Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

A Uber anunciou o início das operações em Itajaí e Balneário Camboriú a partir desta sexta-feira, às 14h. Os preços das corridas para as duas cidades partem de R$ 2, o valor-base, mais R$ 1,10 por quilômetro rodado e 20 centavos por minuto. O preço mínimo para uso do serviço é R$ 6.

Para chamar um Uber, basta baixar o aplicativo no celular e criar uma conta. Através do aplicativo é possível pedir um carro em qualquer lugar.

A estreia da Uber na região foi em Navegantes, onde o aplicativo está disponível para o Aeroporto Ministro Victor Konder desde fevereiro. Por lá, a chegada do serviço provocou reação entre os taxistas e já houve diversos registros de desentendimentos com os motoristas da Uber.



Reações semelhantes em Itajaí e Balneário não são descartadas.



O aplicativo já opera em 45 cidades no país. Em algumas delas, a chegada do serviço demandou mudanças na legislação.