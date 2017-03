Turquia suspende relações com Holanda

Ancara 13/03/2017 | 18h49

A Turquia suspendeu nesta segunda-feira suas relações no mais alto nível com a Holanda, alegando o bloqueio do governo holandês para que os políticos turcos participem de encontros sobre o referendo no país, declarou o vice-primeiro ministro turco.

"Até que a Holanda não repare os danos que causou, as relações no mais alto nível e as reuniões previstas ao nível ministerial e a alto nível ficam suspensas", anunciou Numan Kurtulmus após uma reunião do conselho de ministros

Ele afirmou ainda que "foi decidido que até que as condições que apresentamos não se cumpram, o embaixador holandês não será autorizado a voltar".

O embaixador da Holanda, Kees Cornelis van Rij, atualmente se encontra fora da Turquia, e é o encarregado de negócios quem administra os assuntos no país.

