Tudo o que você precisa saber antes de ir sacar o FGTS de contas inativas

O saque das contas inativas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) começou na última sexta-feira para os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro que têm direito a acessar os valores (pediu demissão ou foi demitido por justa causa até dezembro de 2015). Essa parcela dos contribuintes e os demais, nascidos ao longo dos outros meses do ano, têm até 31 de julho para visitar uma agência da Caixa Econômica Federal, uma lotérica ou um Correspondente Caixa Aqui.

Nos primeiros dias de atendimento, a população que visitou as agências da Caixa, que abriram em horário diferenciado (duas horas antes do normal e, inclusive, 1,8 mil delas tiveram expediente no último sábado), apresentaram bastante questionamentos, conforme os atendentes do banco do governo federal. O tira-dúvidas abaixo pode ajudar quem ainda precisa ir sacar o dinheiro. Veja:

Como saber se tenho direito ao FGTS?

Tem direito ao saque quem pediu demissão ou foi demitido por justa causa até dezembro de 2015. Para ter acesso aos valores, você pode comparecer a uma agência da Caixa Econômica Federal ou lotérica, acessar o site caixa.gov.br/contasinativas ou pelo telefone (0800 726 2017 e 0800 726 0207).

Quais documentos preciso levar?

Até R$ 1,5 mil

- Autoatendimento: o saque pode ser realizado somente com a senha do Cartão do Cidadão.

- Correspondentes Caixa Aqui e lotéricas: leve documento de identificação do trabalhador com foto, Cartão do Cidadão e senha.

Até R$ 3 mil

- Autoatendimento: para valores entre R$ 1.500,01 e R$ 3 mil, o saque pode ser realizado com o Cartão do Cidadão e senha.

- Correspondentes Caixa Aqui e lotéricas: documento de identificação do trabalhador com foto, Cartão do Cidadão e senha.

De R$ 3 mil a R$ 10 mil

- Agências da Caixa Federal: leve o número de inscrição do PIS/PASEP e documento de identificação do trabalhador.

Acima de R$ 10 mil

- Agências da Caixa: além do documento de identificação, é necessário apresentar Carteira de Trabalho ou documento que comprove a extinção do vínculo de trabalho.

A Caixa vai ficar aberta aos sábados até o fim do cronograma de saques?

Não. As agências da Caixa Econômica Federal estiveram abertas das 9h às 15h no último sábado para esclarecer dúvidas exclusivamente de trabalhadores que tenham contas inativas do FGTS. O objetivo da ação, que ainda deve ocorrer em 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho, também era atualizar na atuação cadastral e, claro, provimento dos saques.

Posso transferir o dinheiro para uma conta em outro banco?

Sim, mas atenção: trabalhadores que vão receber mais de R$ 4.999 só podem fazer a transferência em dias úteis. É que somente a Caixa vai abrir em alguns sábados, os demais bancos, não. Por isso, não será possível fazer TED (Transferência Eletrônica Disponível). Para os sábados, a opção de transferência será por DOC, com o dinheiro entrando na conta do trabalhador na terça-feira. Mas a operação só permite transferências até R$ 4.999.

Saques são permitidos até quando?

Os saques das contas inativas do FGTS só poderão ser feitos até o dia 31 de julho. Após esse prazo, a retirada só será permitida nas situações previstas em lei, como aposentadoria, moradia ou após a conta de FGTS permanecer sem depósitos por três anos ininterruptos. O calendário segue em 10 de abril (nascidos em março, abril e maio), 12 de maio (nascidos em junho, julho e agosto), 16 de junho (nascidos em setembro, outubro e novembro) e 14 de julho (nascidos em dezembro).



