Trump tuíta que acusação de conluio com Rússia é 'notícia falsa'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, classificou no Twitter de "notícia falsa" a acusação de que sua equipe de campanha trabalhou com a Rússia, que, segundo as agências de inteligência, tentou interferir na corrida eleitoral a favor do magnata republicano.

O tuíte de Trump foi publicado num momento em que os diretores da polícia federal (FBI) e da Agência de Segurança Nacional (NSA) se preparam para comparecer ante o Congresso sobre o suposto conluio de Trump com a Rússia e sobre a explosiva acusação do presidente de que seu antecessor Barack Obama grampeou seus telefones durante a campanha.

O ex-diretor de inteligência "James Clapper e outros afirmaram que não há provas de conluio do Potus (siglas de "President of the United States") com a Rússia. Esta história é NOTÍCIA FALSA e todo mundo sabe", escreveu Trump na rede social.

"Os democratas inventaram e impulsionaram a história russa como desculpa por terem realizado uma terrível campanha. Grande vantagem no Colégio Eleitoral & perderam!", acrescentou.

