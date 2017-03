Trump propõe elevar orçamento da Defesa e cortar ajuda internacional

Washington 16/03/2017 | 01h28

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, proporá formalmente nesta quinta-feira um orçamento federal para 2018 que inclui a elevação dos gastos em Defesa e menos dinheiro para a ajuda internacional do Departamento de Estado, informou a Casa Branca.

O projeto de orçamento prevê um aumento de 10% nas verbas para a Defesa, equivalente a 54 bilhões de dólares, acompanhado de um corte de 28% nos recursos do departamento de Estado, fundamentalmente em planos de ajuda internacional.

A princípio, o projeto de orçamento poderá destinar cerca de 4 bilhões de dólares à iniciativa de construção do muro na fronteira com o México, mas tal decisão não está clara.

Desde a campanha eleitoral do ano passado, Trump afirmou que o México pagaria pela construção do polêmico muro, algo que as autoridades mexicanas descartam.

A Casa Branca enviará formalmente ao Congresso seu projeto de orçamento nesta quinta-feira, e o documento será objeto de furiosas negociações por cada parágrafo.

Antes de ser um produto acabado, o projeto de Orçamento de Trump deve ser visto fundamentalmente como uma declaração de prioridades.

Para o chefe do gabinete de Orçamento da Casa Branca, Mick Mulvaney, trata-se de um "orçamento 'hard power', e não de um soft power'".

O funcionário admitiu que para fazer o orçamento sua equipe revisou dezenas de discursos de Trump, para enviar um sinal claro aos seus eleitores de que o presidente é um "homem e de ação" e não um "político tradicional".

