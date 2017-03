Trump diz que Alemanha deve 'somas enormes' à Otan

Washington 18/03/2017 | 11h46

Donald Trump acusou neste sábado a Alemanha de dever "somas enormes de dinheiro" à Otan, e afirmou que Berlim deveria pagar mais aos Estados Unidos em matéria de defesa.

"A Alemanha deve somas enormes de dinheiro à Otan e os Estados Unidos devem receber um pagamento maior pela poderosa e muito onerosa defesa que fornecem à Alemanha", tuitou o presidente americano um dia depois de se reunir com a chanceler alemã, Angela Merkel, em Washington.

Em um tuíte anterior publicado a partir de sua luxuosa residência na Flórida, Trump afirmou que teve uma "EXCELENTE" reunião com Merkel, rejeitando as afirmações da imprensa de que seu encontro foi frio e de que deixou em evidência as divergências entre os dois líderes em temas como migração e comércio internacional.

"Apesar do que ouviram das FALSAS NOTÍCIAS", disse no tuíte, "tive uma EXCELENTE reunião com a chanceler Angela Merkel".

Durante a coletiva de imprensa conjunta realizada após o encontro de sexta-feira, Merkel disse que se comprometeu com o presidente americano a aumentar os gastos de defesa da Alemanha.

"Nos comprometemos hoje a um objetivo de 2% (do PIB) até o ano 2024", disse Merkel.

