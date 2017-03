Trump afasta funcionária de seu gabinete após derrotas políticas

Washington 30/03/2017 | 16h59

A vice-diretora do escritório do chefe de gabinete da Casa Branca deixará seu cargo, informou nesta quinta-feira uma autoridade do governo dos Estados Unidos, sugerindo uma grande remodelação do gabinete de Donald Trump após uma série de derrotas políticas.

"Katie Walsh aceitou um posto em uma organização externa", declarou a fonte à AFP ao informar a partida de uma pessoa fundamental no funcionamento diário da Casa Branca.

Walsh é considerada aliada do chefe de gabinete Reince Priebus e dos republicanos mais ortodoxos no Congresso.

"Foi de um grande benefício para o presidente e estamos confiantes de que será em seu novo papel", acrescentou.

A partida de Walsh acontece em um momento em que a administração Trump está mergulhada em uma polêmica sobre seus laços com a Rússia e após o fracasso da primeira grande iniciativa legislativa do presidente, a reforma do sistema de saúde, apesar dos republicanos controlarem ambas as casas do parlamento.

* AFP