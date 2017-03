Troféu Gustavo Kuerten premia os melhores do esporte de SC em 2016 

Reconhecimento 14/03/2017 | 21h56 Atualizada em

A noite desta terça-feira foi de festa e reconhecimento para o esporte catarinense. No Teatro Pedro Ivo, na SC-401, em Florianópolis, o Troféu Gustavo Kuerten de Excelência no Esporte 2016 homenageou os melhores atletas, técnicos, árbitros e equipes esportivas e paradesportivas. A solenidade estava marcada inicialmente para o dia 30 de novembro, mas foi suspensa devido ao acidente aéreo que vitimou 71 pessoas na madrugada de 29 daquele mês, na Colômbia. O avião levava a delegação da Chapecoense, jornalistas e autoridades para a disputa da final da Copa Sul-Americana.

A cerimônia também homenageou as vítimas da tragédia da Chape. Na categoria "Melhor atleta de futebol profissional" o troféu foi dado à Associação Chapecoense de Futebol, em memória dos atletas e dirigentes que morreram no acidente. As viúvas dos jogadores Bruno Rangel e Cleber Santana subiram ao palco, juntamente com membros da diretoria do time do Oeste. Os dois atletas estavam concorrendo a categoria.

— Neste ano, tem uma emoção à parte. Apesar do distanciamento da época, do acidente da Chapecoense, mas fica a lembrança da dedicação da vida para o esporte. Esse símbolo da conquista do clube, do empenho, a dedicação de todos. Foi um acidente marcante para o Brasil e, principalmente, para o nosso Estado. É uma referência muito forte de sucesso, de trabalho bem feito no meio esportivo, de organização profissional — disse Gustavo Kuerten.

Um dos destaques da noite, a premiação de melhor atleta de 2016 consagrou a catarinense Jéssica Maier, da ginástica rítmica. A atleta foi a capitã do conjunto brasileiro de ginástica rítmica na Olimpíada do Rio de Janeiro. No masculino, faturou o troféu o medalhista olímpico Felipe Wu, prata na Rio 2016 no tiro esportivo.

O vôlei também foi destaque na cerimônia de premiação. Rio do Sul venceu como melhor equipe esportiva e a Associação Desportiva Guaraciaba, como melhor entidade esportiva, com destaque para as categorias de base.

No paradesporto, destaque o tenista Ymanitu Silva, eleito melhor atleta da categoria. Destaque também para o basquete em cadeira de rodas, que venceu nas categorias melhor técnica, com Ana Maria Fonseca Teixeira, e na melhor entidade paradesportiva, com a AFADEFI.

Durante a cerimônia, o próprio Guga também foi homenageado pelos 20 anos da primeira conquista de Roland-Garros. Em 8 de junho de 1997, o catarinense derrotou o espanhol Sergi Bruguera e apareceu para o mundo.

- Esta noite serve para consagrar carreiras já concretizadas e alguns atletas que ainda estão sonhando. Às vezes, não é só o grande campeão, mas as instituições também, os atletas do paradesporto. O desafio é, principalmente, colocar pessoas competentes para a gestão do esporte, preparar pessoas capacitadas para montar projetos e ir mais à fundo. Tem muita descontinuidade, a gente sofre com essa burocracia de o esporte tentar fazer, mas ficar sempre dependente de algumas decisões, de amizades, de um favorecimento. E não é assim que tem que funcionar. Para o atleta se transformar nesse grande ídolo que todo mundo espera, e estamos há muitos anos esperando esse grande ídolo aparecerem. Eles precisam de mais incentivo. aqui, traz um pouco dessa alma, desse espírito - completou Guga.

Confira a lista completa de vencedores nas 15 categorias do Troféu Gustavo Kuerten:

O Melhor Atleta: Felipe Wu - Tiro esportivo

A Melhor Atleta: Jéssica Maier - Ginástica rítmica

O Melhor Atleta Paradesportivo: Ymanitu Silva

A Melhor atleta paradesportiva: Sheila Finder - Atletismo

O Melhor atleta de futebol profissional: Associação Chapecoense de Futebol

O Atleta Revelação:Tainan Dalpra Costa - Jiu-jitsu

O Atleta Revelação Paradesportivo: Izabela Dias de Souza - Natação

A Melhor Entidade Esportiva: Associação Desportiva Guaraciaba - vôlei

A Melhor Entidade Paradesportiva: AFADEFI - Basquete em cadeira de rodas

O Melhor Técnico: Vanderlei Machado de Oliveira - Karatê

O Melhor Técnico do Paradesporto: Ana Maria Fonseca Teixeira - Basquete em cadeira de rodas

A Melhor Equipe Esportiva: Associação Rio do Sul Vôlei

A Melhor Equipe Paradesportiva: Fundação Catarinense de Educação Especial - Bocha Paralímpica

O Melhor Árbitro: Cristiano Maranho - Basquete

O Melhor Árbitro do Paradesporto: Deivis Elton Schlickmann - Atletismo