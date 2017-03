Troféu Gustavo Kuerten: noite de premiação para os destaques do esporte em 2016

Reconhecimento 14/03/2017 | 07h30 Atualizada em

A cerimônia de entrega do Troféu Gustavo Kuertende Excelência no Esporte será na noite desta terça-feira, às 19h30min, no Teatro Pedro Ivo, em Florianópolis. Serão homenageados atletas, árbitros e entidades que se destacaram durante o ano de 2016. O prêmio é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte (SOL) em parceria com o Instituto Guga Kuerten (IGK).



Nesta edição, o número de indicações para o Troféu superou as anteriores: no total foram 243. Em 2015, haviam sido 165. Desde sua criação, já foram agraciados 32 atletas, 10 entidades esportivas/paradesportivas, 10 técnicos, 10 equipes e cinco árbitros.

Os cinco finalistas de cada uma das 15 categorias já estão definidos e foram selecionados da seguinte forma: os três mais votados pela internet mais os dois escolhidos pelo Conselho Estadual de Esporte.

O Troféu Gustavo Kuerten de Excelência no Esporte foi criado por meio do Decreto 1.279 de 16 de abril de 2008, com o objetivo de homenagear atletas, entidades, técnicos e equipes catarinenses que tiveram destaque especial ao longo do ano.

Categorias

O melhor atleta

A melhor atleta

O melhor atleta paradesportivo

A melhor atleta paradesportiva

O melhor atleta de futebol profissional

O (a) atleta-revelação

O (a) atleta-revelação paradesportivo

A melhor entidade esportiva

A melhor entidade paradesportiva

O (a) melhor técnico(a)

O (a) melhor técnico(a) do paradesporto

A melhor equipe esportiva

A melhor equipe paradesportiva

O (a) melhor árbitro(a)

O (a) melhor árbitro(a) do paradesporto