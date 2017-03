"Trocaria o gol pela classificação", diz atacante do Criciúma após eliminação na Copa do Brasil

Tigre fora 16/03/2017 | 20h38 Atualizada em

Autor do segundo gol do Criciúma na derrota para o Fluminense por 3 a 2 na Copa do Brasil, o atacante Silvinho disse que faltou um pouco de sorte para o Tigre sair do Rio de Janeiro com a vitória e classificado à próxima fase da competição nacional. O time catarinense estava perdendo por 3 a 1 quando Silvinho diminuiu.

O jogador também comentou que a equipe foi prejudicada em alguns lances na partida. Como a jogada em que o árbitro não marcou pênalti quando a bola esbarrou no braço do jogador Renato Chaves, do Flu. Pênalti que poderia ter mudado a cara do confronto.

- Fico feliz em ter feito o gol, mas trocaria pela classificação. Nosso time mereceu muito, fomos prejudicados em alguns lances. Criamos jogadas e teve um pouco de falta de sorte, não fizemos mais gols. Fomos desclassificados para uma grande equipe e temos que sair de

cabeça erguida para a sequência do Catarinense - disse o atleta, em entrevista à rádio Eldorado após a partida.

Fora da Copa do Brasil, as atenções do Tigre se voltam agora para o Campeonato Catarinense. O time do Sul do Estado recebe o Brusque domingo, às 10h, no Heriberto Hülse. O time do Vale é adversário direto do Criciúma na briga pelo título do returno do campeonato.

- Agora é descansar e vou evoluir conforme os jogos - completou Silvinho.

Leia mais:

Criciúma luta, mas é eliminado pelo Fluminense na Copa do Brasil

Outras notícias do Criciúma

A tabela da Copa do Brasil