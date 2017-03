Treze categorias vão participar de paralisação prevista para esta quarta-feira em Santa Catarina

Braços cruzados 14/03/2017 | 16h20 Atualizada em

Pelo menos 13 categorias devem aderir em Santa Catarina à paralisação nacional convocada por centrais sindicais para esta quarta-feira, 15 de março, contra as reformas da previdência e trabalhista, em tramitação no Congresso Nacional. Trabalhadores da educação, da saúde e do transporte público estão entre aqueles que devem cruzar os braços.

No caso do transporte público da Grande Florianópolis, motoristas e cobradores paralisarão as atividades a partir das 16h, quando ocorrerá um ato unificado de sindicalistas ao lado do Ticen. De acordo com Deonísio Linder, diretor de comunicação do sindicato da categoria (Sintraturb), a paralisação deve durar aproximadamente duas horas, tempo estimado para o ato e a passeata marcadas para a área central da cidade.

Outra categoria que participará é a dos servidores da saúde. Ocorrerão paralisações ao longo de todo o dia no Hospital Celso Ramos e no Hospital Regional de São José, com o fechamento da emergência e a manutenção apenas dos serviços básicos.

Na educação, o Sinte-SC fará uma assembleia amanhã, com indicativo de greve. A orientação do sindicato é que os profissionais não compareçam aos locais de trabalho na quarta-feira. Os trabalhadores ligados ao serviço público de Florianópolis, São José e Palhoça também estão convocados para o "dia de lutas", porém não se sabe como será a adesão ao movimento. No caso da Capital, a paralisação desta quarta-feira foi aprovada na mesma assembleia que deliberou pelo fim da greve de quase 40 dias, em fevereiro.

Também devem cruzar os braços amanhã os profissionais dos Correios, do INSS e da Anvisa, professores e servidores dos institutos federais, servidores públicos estaduais, parte dos professores da UFSC, os eletricitários e os servidores das justiças Federal, Eleitoral e do Trabalho.

No caso dos bancários, não deve haver impacto para os clientes, já que as agências abrirão normalmente, com os funcionários participando do ato no Ticen a partir das 16h. Mais cedo, às 7h, os trabalhadores da Comcap farão assembleia para decidir se cruzam ou não os braços durante o dia.

Leia mais

Motoristas e cobradores de ônibus vão paralisar atividades às 16h de quarta-feira em Florianópolis