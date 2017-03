Três pessoas morrem em rodovias catarinenses neste sábado

Acidentes 05/03/2017 | 10h50 Atualizada em

Três acidentes com morte foram registrados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv) entre às 13h e às 20h deste sábado.

No início da tarde, às 13h40, um Fiat Uno com placas de São José colidiu contra um poste no km 137 da BR-282, em Bom Retiro, no acesso à Urubici. O condutor do veículo teve lesões leves, mas a passageira, uma mulher de 54 anos, morreu no local.

Já no km 208 da BR-101, em São José, uma colisão lateral resultou na morte de um homem de 44 anos. Ele conduzia uma motocicleta com placa da cidade.

No início da noite, na SC-285, em Araranguá, uma mulher morreu ao ser atropelado por uma Hilux com placas de Terra Areia-RS. A pedestre não foi identificada.

