Três pessoas morrem em acidentes nas estradas de SC neste sábado

Trânsito 25/03/2017 | 21h20 Atualizada em

Três pessoas morreram em acidentes de trânsito nas estradas de Santa Catarina neste sábado. Os acidentes com vítimas ocorreram em Taió, no Alto Vale do Itajaí, e em Irani, no Meio-Oeste catarinense, durante o período da tarde.

A primeira morte ocorreu por volta das 13h30, no quilômetro 14,4 da SC-427, em Taió. Lá, aconteceu uma colisão frontal entre um ônibus, da marca Scania, e um Chevrolet Corsa, com cinco ocupantes. A vítima fatal foi uma menina de dois anos, que estava no carro. As outras quatro pessoas no carro ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região. Todas eram da cidade vizinha de Rio do Campo.

Quatro horas mais tarde, por volta das 17h50min, duas pessoas da mesma família morreram em um acidente na BR-153, em Irani, no meio-oeste catarinense. Uma terceira pessoa, também da família, ficou gravemente ferida e foi encaminhada para um hospital da região. Elas estavam em um Ford Focus, que foi atingido por um caminhão da marca Volvo no quilômetro 75 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a colisão foi lateral: o Focus tentou atravessar a pista e foi acertado em cheio pelo caminhão, cujo motorista não se feriu. O motorista do Focus, de 60 anos, morreu na hora. A outra morte foi de uma idosa de 90 anos. Ela é mãe da mulher de 55 anos, que ficou gravemente ferida.