Três estádios do Catarinense serão vistoriados pelo Ministério Público

Como parte de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado entre os clubes do futebol catarinense, a Federação Catarinense de Futebol e o Ministério Público em 2013, três estádios foram sorteados nesta quarta-feira para receber vistorias do MP-SC: o Estádio do Sesi, em Blumenau, o Orlando Scarpelli, do Figueirense, e a Arena Condá, em Chapecó.

O local onde o Metrô faz suas partidas será vistoriado presencialmente por peritos. Os campos do Figueira e da Chapecoense terão a documentação fiscalizada por analistas do Centro de Informação e Pesquisa do MP-SC.

Em 2014, os estádios vistoriados pelo MP-SC foram o Heriberto Hulse (in loco), juntamente com as documentações do Orlando Scarpelli e do João Marcatto (Jaraguá do Sul). Em 2015, foram o Estádio do Sesi, a Arena Condá e o Renato Silveira (do Guarani de Palhoça). No ano passado, foram Vidal Ramos (do Inter de Lages), Ressacada e Arena Joinville.

Depois que o TAC foi assinado em 2013, os problemas com os laudos dos estádios passaram a ser menos frequentes. Após o sorteio realizado nesta quarta-feira, a vistoria deve ser feita em até 30 dias.

