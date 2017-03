Tragédia 24/03/2017 | 09h25 Atualizada em

Três crianças morrem em incêndio em casa no bairro Ribeirão Souto em Pomerode

Incêndio começou por volta das 8h desta sexta-feira

Foto: Marcos Fernandes / Arquivo Pessoal

O Corpo de Bombeiros de Pomerode com apoio de unidades de Blumenau atende na manhã desta sexta-feira um incêndio em uma casa na Rua Ribeirão Souto, no bairro de mesmo nome, em Pomerode. As chamas começaram por volta das 8h e já foram contidas pelos bombeiros.



De acordo com os bombeiros, três pessoas mortas foram encontradas dentro da casa. Seriam três crianças: uma de quatro meses, uma de dois anos e outra entre três e cinco anos. Ainda não se sabe como o incêndio ocorreu. A mãe também sofreu queimaduras e foi encaminhada ao Hospital Maternidade Rio do Testo, em Pomerode.



Mais informações em breve.