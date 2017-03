Transportadores de contêineres voltam entrar em greve em SC

Portos 22/03/2017 | 12h54 Atualizada em

Foto: Luis Carlos Souza / Especial

Após uma breve trégua, que durou pouco mais de uma semana, os transportadores autônomos de contêineres voltaram a cruzar os braços nos portos de Itajaí, Navegantes, Itapoá e Imbituba. Querem retomar as negociações e exigem pelo menos 20% de aumento no preço do frete. Em Itajaí e Navegantes, onde se concentra o maior número de trabalhadores da categoria, quase todos os caminhoneiros estão parados.

De acordo com o Sintracon, sindicato que representa a categoria, o reajuste proposto pelos usuários do serviço ficou abaixo do que necessário para cobrir o custo. A planilha apresentada pelos caminhoneiros ao trade portuário informa que seriam necessários pelo menos R$ 154 para cobrir os custos de um frete de 16 quilômetros. Hoje o valor pago é R$ 90.

Os operadores alegam que o modelo de reajuste que os caminhoneiros pedem configura cartel e é ilegal. Apesar disso, concordaram em subir de 13% a 15% o valor do transporte.