Transferido para maio julgamento de ex-líder de facção acusado de matar agente prisional

A Justiça transferiu o julgamento de um sexto acusado da morte da agente penitenciária Deise Alves em São José, na Grande Florianópolis, que estava marcado para esta quarta-feira (dia 29). Rudinei Ribeiro do Prado, o Derru, irá a júri popular no dia 19 de maio, a partir das 8h30min. A determinação é da juíza da 1ª Vara Criminal, Marivone Koncikoski Abreu.

Rudinei é o único dos acusados do crime ocorrido em 26 de outubro de 2012 que ainda não foi julgado. Os outros cinco foram condenados em novembro de 2016 a penas somadas de 97 anos de prisão. Rudinei, conhecido como Derru, foi um dos fundadores e líderes do Primeiro Grupo Catarinense (PGC), facção apontada como responsável pelo assassinato de Deise. No processo, ele é apontado como mandante do crime. Deise era mulher do então diretor da Penitenciária de São Pedro de Alcântara, Carlos Alves, o real alvo do ataque dos criminosos.