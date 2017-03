Transferência da pesca para o Ministério da Indústria preocupa o setor em Itajaí

Mudança 13/03/2017 | 12h17 Atualizada em

Foto: Lucas Correia / Agencia RBS

A possível transferência da pesca, do Ministério da Agricultura para o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços deixou em polvorosa o setor em Itajaí, maior polo pesqueiro do país. Conforme adiantado pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, a mudança pode ocorrer por pressão do Partido Republicano Brasileiro (PRB).



Em nota oficial, o Sindicato dos Armadores e da Indústria da Pesca de Itajaí e Região (Sindipi) informou apenas que o empresário Jorge Neves, que preside a entidade, está em contato com Brasília para acompanhar a possível alteração.



O fato é que, nos bastidores, a preocupação é grande. Desde a extinção do Ministério da Pesca, no final de 2015, o setor enfrentou uma série de dificuldades até a reestruturação da pasta dentro do Ministério da Agricultura. Nos meses que se seguiram à mudança, houve desde atrasos na liberação de licenças até demora na avaliação de documentos necessários à exportação de pescado _ o que causou prejuízos.



Desde o final de 2016 a situação começou a estabilizar, com uma aproximação do ministro Blairo Maggi do setor pesqueiro. O ministro demonstrou intenção de profissionalizar a indústria da pesca, abrir novos mercados no exterior e retomar os dados estatísticos, importantes para garantir a sobrevivência das espécies e da economia pesqueira.



Uma mudança neste momento, quando os pleitos começaram enfim a caminhar, pode ser catastrófica para pesca _ não apenas em Santa Catarina, mas em todo o país.