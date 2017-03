TJ-SC suspende pagamento de precatório irregular de R$ 8 milhões em Florianópolis

Reviravolta 24/03/2017 | 17h36 Atualizada em

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC) suspendeu nesta semana o pagamento de um precatório de R$ 8 milhões em Florianópolis. A suspensão se deu depois que a Procuradoria Geral do Estado (PGE) apresentou argumentos que provaram a irregularidade no pagamento. Os procuradores descobriram que uma sentença judicial, que havia gerado um precatório em 2002, foi utilizada de forma ilegal para tentar a emissão de um novo pagamento. Juridicamente, precatórios são o reconhecimento judicial de uma dívida que o poder público tem com o autor da ação.

Neste caso específico, o primeiro pagamento é referente a uma ação gerada na década de 1990, quando uma herdeira testamentária de um terreno na Lagoa da Conceição acionou a Justiça para reaver o direito a uma indenização do Estado, que desapropriou as terras para criar a reserva florestal do Rio Vermelho. Na época, o total da indenização se baseou no valor integral do terreno. No entanto, a sentença estipulou o total do pagamento em 60% do valor do imóvel. Este total ainda ficou limitado à metade, já que existiam outros herdeiros.

Anos depois, segundo o Estado, esses herdeiros buscaram executar novamente a mesma sentença. A alegação era de que eles teriam crédito próprio. A petição era referente a 30%, metade do valor pago inicialmente para a primeira herdeira. Foi então que, correndo no poder judiciário, o processo resultou em um precatório de R$ 8 milhões – valores atualizados. Porém, a procuradoria verificou que não existia nada a ser pago, já que os autores da ação não tinham direito ao dinheiro, sendo que a primeira sentença limitou a indenização para a autora original.

Foi identificado que os outros herdeiros "se apoderaram de título alheio para a cobrança de crédito inexistente", explicou a assessoria de comunicação do governo estadual.

— O fato de o acórdão ter limitado o valor da indenização ao quinhão hereditário da autora não constituiu título executivo em favor dos demais herdeiros, pois estes não fizeram parte da ação inicial — explicou o desembargador Eduardo Mattos Gallo Júnior, ao deferir o efeito suspensivo.



