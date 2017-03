Tillerson visitará Tóquio, Pequim e Seul

Washington 08/03/2017 | 01h16

O secretário americano de Estado, Rex Tillerson, visitará Coreia do Sul, Japão e China em meados de março, informou nesta terça-feira o departamento de Estado, dois dias após a Coreia do Norte disparar mísseis balísticos.

Em sua primeira visita a esta região como chefe da diplomacia americana, de 15 a 19 de março, Tillerson conversará com as autoridades dos três países, tendo como pano de fundo os mísseis norte-coreanos e a instalação de um avançado sistema de defesa antimísseis na Coreia do Sul.

"Em cada país o secretário Tillerson se reunirá com altos funcionários para discutir assuntos bilaterais e multilaterais, incluindo a cooperação estratégica para enfrentar o avanço da ameaça nuclear e de mísseis da RPDC (Coreia do Norte) e reafirmar o compromisso da administração (de Donald Trump) para ampliar os interesses em segurança e econômicos dos EUA na região Ásia-Pacífico", informou o porta-voz Mark Toner.

Tillerson chegará a Tóquio em 15 de março, viajará a Seul em 17 de março e visitará Pequim a partir do dia 18.

mdl/lr