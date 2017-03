Thomaz Bellucci estreia com vitória no Masters 1000 de Miami

Miami 24/03/2017 | 18h03

O brasileiro Thomaz Bellucci venceu o francês Stephane Robert, nesta sexta-feira, pelo Masters 1000 de Miami, em partida adiada da primeira fase por conta de fortes chuvas.

O encontro deveria ter fechado o programa de quinta-feira, mas foi realizado no dia seguinte, com vitória brasileira por dois sets a zero, parciais de 7-6 (7/5), 6-2.

Bellucci vai enfrentar o americano John Isner na segunda fase.

Mais cedo, o canadense Milos Raonic, terceiro favorito ao título, avançou para a terceira rodada, depois de vencer o sérvio Viktor Troicki por dois sets a zero.

Raonic, um dos saques mais potentes do circuito, confirmou os serviços para superar o adversários com parciais de 6-3 e 7-5.

O canadense pode enfrentar o espanhol Rafael Nadal nas quartas de final, mas antes precisa superar o vencedor do confronto entre o americano Jared Donaldson e o alemão Mischa Zverev na próxima fase.

Na categoria feminina, a americana Tylor Townsend surpreendeu a italiana Roberta Vincia com parciais de 6-3 e 6-2.

A norte americana vai enfrentar a russa Svetlana Kuznetsova na terceira rodada.

As outras partidas do torneio foram adiadas momentaneamente por conta da chuva.

- Resultados de sexta-feira no Masters 1000 de Miami:

Masculino

- Segunda rodada

Philipp Kohlschreiber (GER/N.26) bat Taylor Fritz (USA) 7-5, 3-6, 7-6 (7/4)

Jirí Veselý (CZE) bat Albert Ramos (ESP/N.19) 7-6 (7/5), 4-6, 6-3

Milos Raonic (CAN/N.3) bat Viktor Troicki (SRB) 6-3, 7-5

Jérémy Chardy (FRA) bat Marin Cilic (CRO/N.7) 6-4, 2-6, 6-3

- Primeira rodada

Malek Jaziri (TUN) x Alexandr Dolgopolov (UKR) 7-6 (7/4), 0-0 (abandonou)

Thomaz Bellucci (BRA) x Stéphane Robert (FRA) 7-6 (7/5), 6-2

Feminino

- Segunda rodada

Taylor Townsend (EUA) x Roberta Vinci (ITA) 6-3, 6-2

Simona Halep (ROM) x Naomi Osaka (JPN) 6-4, 2-6, 6-3

Pauline Parmentier (FRA) x Tímea Babos (HUN) 6-7 (1/7), 6-2, 6-0

Garbiñe Muguruza (ESP/N.6) x Christina McHale (EUA) 0-6, 7-6 (8/6), 6-4

Ajla Tomljanovic (CRO) x Elena Vesnina (RUS) 3-6, 6-4, 7-5

meh/fa