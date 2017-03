The Who tocará em Las Vegas em sua turnê final

Nova York 13/03/2017 | 20h05

A lendária banda de rock The Who anunciou que adiará sua aposentadoria e tocará em Las Vegas durante a que é considerada sua turnê final.

O hotel Caesars Palace disse que o primeiro show do The Who acontecerá em 29 de julho e haverá apenas seis shows.

A banda inglesa liderada pelo guitarrista, cantor e compositor Pete Townshend, de 71 anos, e pelo cantor Roger Daltrey, de 73 anos, iniciou a turnê conhecida como "O longo adeus" no fim de 2014.

Em sua passagem pela Inglaterra, tocarão uma versão acústica de "Tommy" no Royal Albert Hall, de Londres, em dois eventos destinados a arrecadar dinheiro para jovens com câncer.

A banda compôs alguns dos mais emblemáticos hinos do rock como "I Can't Explain," "My Generation," "The Kids are Alright" e "Who Are You".

O The Who é reconhecido como um dos grupos que criou as bases do heavy metal e do punk rock.

Esta será a primeira banda do gênero a tocar na sala de shows The Colosseum, do Caesars Palace, desde que foi inaugurada em 2003.

