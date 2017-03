"The Voice Kids": "Ele toma a plateia com a lindeza", diz Ivete Sangalo, técnica de Thomas Machado

Torcida gaúcha 31/03/2017 | 14h26 Atualizada em

Na acolhedora Estância Velha, distante cerca de 40 quilômetros de Porto Alegre, o assunto é um só: Thomas Machado. Aos nove anos, o pequeno gaiteiro conquistou o país com sua fofura, simpatia e as interpretações afiadas de clássicos da música sertaneja, e neste domingo será um dos três finalistas do programa The Voice Kids.



Técnica de Thomas no reality, Ivete Sangalo afirma que o pequeno pupilo tem mil facetas, canta muito bem, é afinado e íntimo das melodias que executa. Mas não é só:

— As escolhas das canções que ele fez valorizaram muito a sua voz. Indiscutivelmente, tem muito carisma. Ele chega e já toma a plateia com a lindeza. O fofurômetro sempre estoura. Mas ele tem muita personalidade também — afirma Ivete, em entrevista por e-mail.

A cantora lembra bem quando viu o gauchinho cantar pela primeira vez:

— A primeira impressão que tive foi o talento vocal, muito afinado. Quando virei, deparei com a imagem daquela criança linda, cheia de roupinha e aquele instrumento que tenho verdadeira paixão. Ele é um músico, além de todos os talentos que tem. Toca e canta com muita facilidade. E é despretensioso. Essa condição de despretensão com a própria arte é algo que nem o próprio artista sabe que tem.

Na final, que vai ao ar neste domingo, às 13h, na RBS TV, Thomas concorre com o paranaense Juan Carlos Poca (do time de Victor & Leo) e com a carioca Valentina Francisco (de Carlinhos Brown).

The Voice Kids

Final neste domingo, a partir das 13h.

RBS TV

COMO SERÁ A FINAL

– A escolha do vencedor será feita exclusivamente por meio de voto popular.

– A votação estará aberta somente durante a exibição do programa, ao vivo. Os meios de votação serão divulgados no começo do reality, no domingo.

– Os três finalistas abrem a atração cantando individualmente.

– Após as apresentações, o público poderá votar e escolher o seu candidato favorito ao longo do programa, que terá ainda apresentações dos técnicos e convidados especiais.

– O vencedor fatura R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.