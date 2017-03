Terremoto de 6,6 graus na península russa de Kamtchatka

Moscou 29/03/2017 | 06h05

Um terremoto de 6,6 graus de magnitude foi registrado nesta quarta-feira na península de Kamtchatka, leste da Rússia, sem provocar vítimas, danos ou alerta de tsunami até o momento, anunciou o ministério russo de Situações de Emergência.

"O terremoto aconteceu na baía de Ozernoi. De acordo com a estação sísmica Petropavlovsk, a magnitude do tremor foi de 6,6", afirma um comunicado divulgado pelo escritório local do ministério.

O terremoto não provocou vítimas ou danos, de acordo com as informações recebidas até o momento. O epicentro foi localizado a 40 quilômetros da costa.

"Não foi emitido nenhum alerta de tsunami", informou o ministério.

O tremor foi sentido em vários pontos de Kamtchatka.

A península russa está situada no chamado Circulo de Fogo do Pacífico, uma zona de grande atividade sísmica formada por placas tectônicas e vulcões.

* AFP