Termina na sexta-feira prazo para pagar IPVA de veículos com placas final 1, 2 e 3

Imposto 06/03/2017 | 19h29 Atualizada em

Donos de veículos com placa final 3 que quiserem quitar o IPVA em três vezes sem juros devem efetuar o pagamento da primeira parcela até a próxima sexta-feira. As demais parcelas têm vencimento no dia 10 dos meses seguintes, abril e maio.

O prazo para pagamento em cota única é 31 de março. No dia 10 também vence a segunda parcela do IPVA de veículos com placa final 2 e terceira parcela para final 1.

A Secretaria de Estado da Fazenda lembra que os vencimentos dependem do final da placa do veículo, mas os contribuintes podem antecipar o pagamento a qualquer momento.



A guia de pagamento, taxas, multas e seguro DPVAT podem ser emitidos na internet e paga nas agências bancárias conveniadas: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica Federal, Sistema Bancoob/Sicoob, HSBC, Sicredi e Cecred.

A quitação é um dos requisitos para licenciar o veículo. O não pagamento também implica notificação fiscal, com multa de 50% do valor devido, mais juros Selic ao mês ou fração.

>> Clique aqui e veja o valor do IPVA do seu carro <<

Imposto está 4,4% menor em Santa Catarina

Os proprietários de veículos emplacados em Santa Catarina pagarão em média 4,4% menos de IPVA em 2017. A redução é atribuída à queda do valor de mercado dos automóveis, uma vez que a base para o cálculo do imposto é a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

Este é o segundo ano consecutivo que o imposto acaba ficando mais barato no Estado. Em 2016, o valor do IPVA ficou, em média, 4% menor do que no ano anterior.



>> Clique aqui e saiba como fazer o pagamento do IPVA <<

