Terça-feira será nublada com chance de chuva fraca na maior parte de SC

Previsão do tempo 21/03/2017 | 06h47 Atualizada em

A presença de um ar frio no mar na altura do Sul do Brasil traz a Santa Catarina as condições de um dia nublado no Estado nesta terça-feira. Diante do ar frio, os ventos em boa parte de SC sopram de Sudeste e Leste, trazendo dessa direção toda a umidade sob o oceano para a faixa leste catarinense, segundo o meteorologista da RBS SC, Leandro Puchalski.

A condição deve ser mais forte entre a Serra e o Litoral. Por isso, o meteorologista afirma que Litoral, Sul, Vale do Itajaí, Norte, parte das cidades do Planalto Norte e Serra devem ter outro dia de nuvens que permitem aberturas de sol boa parte do dia, mas que também trazem momentos de chuva passageira. Na Grande Florianópolis, por exemplo, o dia começou chuvoso.

— Essa umidade não avança até o Meio-Oeste, Oeste e Extremo-Oeste, que terão um dia de sol e aumento de nuvens ao longo da terça. Depois do amanhecer novamente ameno/frio, o turno da tarde tem previsão de temperaturas entre 24 e 27ºC, sendo que no Oeste teremos picos de 28 a 30ºC.

Na quarta-feira, um pequeno deslocamento da massa de ar frio que está no mar fará o vento soprar de Leste para Nordeste, o que mantém o tempo nublado, com algumas aberturas de sol e chuva momentânea, na Grande Florianópolis, Serra, Vale do Itajaí e Norte. Puchalski diz que no Sul, Meio-Oeste, Oeste e Extremo-Oeste a previsão é de sol e nuvens. A temperaturas seguem amenas no amanhecer, mas aumentam à tarde para a casa dos 30ºC no Oeste.