Terça-feira é marcada por condições do tempo variadas nas regiões de SC

Previsão 28/03/2017 | 07h12 Atualizada em

A terça-feira é marcada por condições do tempo variadas em Santa Catarina, com tempo seco de um lado do Estado e instável no outro. As temperaturas chegam a 31ºC no Oeste, 28ºC no Meio-Oeste e 27°C no Sul e na Grande Florianópolis. Na Serra, depois de um amanhecer frio, com 9°C em Urupema, a tarde deve chegar aos 24°C.

No Sul, Litoral, Grande Florianópolis, Vale do Itajaí e Norte, o dia será influenciado pela circulação marítima — ventos úmidos que sopram do mar em direção ao continente, sendo o responsável pela grande quantidade de nuvens nessas regiões e também por pancadas de chuva.

Essa condição faz com que a terça-feira tenha tempo instável, ou seja, momentos de muitas nuvens que trazem uma ou outra pancada de chuva e também permitem aberturas de sol ao longo do dia. Cidades do Vale do Itajaí e da região Norte terão menores aberturas de sol nessa terça-feira.

Planalto Sul e Planalto Norte

Na região central do estado, a umidade do mar quase não chega e por isso o sol aparece entre nuvens. Há chance de chuva ao longo do dia, mas em pouquíssimas cidades dessa área.

Extremo-Oeste, Oeste e Meio Oeste

Os catarinenses que estão entre o Meio-Oeste e Extremo-Oeste do Estado a umidade do mar não chega e não influencia o tempo, por isso a previsão é de uma terça-feira com tempo seco, sem chuva e bastante sol nessas regiões.

