Terça-feira deve ser de chuva fraca em Blumenau

Clima 20/03/2017 | 20h02

A terça-feira em Blumenau não deve ser muito diferente do clima que predominou na segunda-feira, primeiro dia de outono. Ventos úmidos que sopram do mar em direção ao continente continuam deixando o tempo instável e a previsão é de que o dia seja novamente de nuvens e chuva fraca e ocasional.



As temperaturas também continuam agradáveis, com mínima entre 18 ºC e 20 °C e máxima entre 24 °C e 26 °C.



A previsão é de que o tempo comece a mudar na quinta-feira, quando a circulação marítima perde força e há chances de abertura de sol em Blumenau — ainda que não esteja descartada a possibilidade de pancadas de chuva. Com isso, as temperaturas devem subir, chegando na casa dos 30 °C.