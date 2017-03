Temperaturas seguem elevadas nesta quinta-feira em Santa Catarina /

Previsão do tempo 09/03/2017 | 08h11 Atualizada em

A quinta-feira será mais um dia de temperaturas altas em Santa Catarina. No Oeste e no Sul do Estado, os termômetros podem chegar a 36ºC durante a tarde, enquanto nas outra regiões a máxima é de 33ºC. Na região da Grande Florianópolis, o dia começou com muitas nuvens e chuva de intensidade moderada.

Segundo o meteorologista Leandro Puchalski, do Grupo RBS, há chances de pancadas de chuvas no fim do dia e até mesmo trovoadas em função do forte calor:

— A previsão é de uma quinta com muitas nuvens e aberturas de sol ficando apenas a faixa entre Capital e o Litoral Norte, cidades próximas, tendo a umidade vinda do mar trazendo momentos de chuva passageira.

Imagem de satélite mostra muitas nuvens sobre o Uruguai