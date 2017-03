Temperaturas devem diminuir no amanhecer desta terça-feira em Blumenau

Clima 13/03/2017 | 21h25

Quem já está cansado do calor intenso que acomete a região nos últimos meses pode ter um respiro a partir desta semana. Segundo informações do Alertablu, uma massa de ar seco e frio que começou a chegar à região nesta segunda-feira deve trazer temperaturas mais baixas no amanhecer desta terça em comparação com os últimos dias. A previsão é de uma temperatura mínima na casa dos 14 ºC. Já a temperatura máxima não deve passar de 29 ºC. Durante a tarde deve haver aumento gradual da nebulosidade devido à mudança dos ventos para a direção Nordeste.



Na quarta-feira, a previsão é de sol entre nuvens, mas há condição para chuva de forma rápida e isolada durante a tarde. A mínima sobe para a faixa de 18 ºC a 20 ºC e a máxima fica entre 26 ºC e 28 ºC. Na quita e na sexta-feira, uma frente fria avança pelo Estado deixando o tempo instável e com possibilidade de chuva. As temperaturas devem variar de 19 ºC a 33 ºC ao longo desses dois dias.