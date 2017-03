Temperatura volta a subir em SC nesta quarta-feira

Tempo 15/03/2017 | 07h11 Atualizada em

A quarta-feira vai ter o sol aparecendo e até predominando na maior parte das cidades de Santa Catarina, fazendo com que as temperaturas entrem em elevação chegando aos 31ºC a 34°C durante a tarde na região Sul e também no Oeste. Nas demais cidades, as temperaturas ficam entre 26ºC e 28°C, conforme previsão da Central RBS de Meteorologia.

Esse aquecimento em conjunto com áreas de instabilidade que irão se formar nos países vizinhos traz chance de chuva mal distribuída no final do dia entre o Oeste e a Serra. Na região Sul, sol e tempo seco durante toda a quarta-feira.

Já nas cidades do Norte, Vale do Itajaí e Grande Florianópolis o que deve influenciar o tempo é a umidade vinda do mar através dos ventos de Leste/Nordeste que irão ajudar a trazer mais nuvens em momentos do dia, mas sempre permitindo que o sol apareça. Nas áreas próximas ao morros dessas três regiões até uma instabilidade passageira poderá ocorrer.

Quinta e sexta

A presença de uma frente fria entre o RS e SC irá manter o tempo instável em todas as regiões, que terão muitas nuvens, algumas aberturas de sol e chuva, especialmente nas cidades próximas do RS. Isoladamente há chance de temporais, sobretudo na quinta.

A diferença entre os dois dias será a temperatura, que tende a ser elevada na quinta, mas num patamar bem ameno na sexta — na Serra, a máxima da tarde não deverá passar dos 15ºC a 18ºC, ficando boa parte do Estado apenas com 21ºC a 23ºC.

