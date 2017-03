"Temos plenas condições de conquistar o returno", avalia zagueiro do Avaí após goleada

Confiança 19/03/2017 | 18h22 Atualizada em

Mais do que a vitória por 4 a 1, o Avaí saiu de campo na tarde deste domingo comemorando o fato de ter voltado à disputa do título do returno. Com uma atuação impecável fora de casa, o Leão mostrou que está vivo. Como foi vencedor do primeiro turno, o time pode ser campeão de forma antecipada se também faturar o returno do Campeonato Catarinense, o que é a meta avaiana neste momento.

— A gente teve uma derrapada dentro de casa, mas rapidamente se reergueu. Conseguimos um resultado que nos coloca de novo na competição — avaliou o meia Marquinhos, autor do terceiro gol da goleada.

A empolgação deixou o time inteiro confiante para as próximas rodadas da competição. O discurso do capitão está em sintonia com o dos outros atletas que comemoraram o triunfo sobre o time de Blumenau.

— Temos plenas condições de conquistar o returno. Vai ser difícil, nós respeitamos muito todas as equipes, mas sabemos da nossa qualidade — ressaltou o zagueiro Alemão.

O Avaí volta a campo na quarta-feira, quando vai receber o Tubarão, às 19h30min, na Ressacada. Se vencer, o time pode empatar em pontos com o Joinville, que no momento é o líder do returno.



Leia mais notícias do Avaí

Acesse a tabela do Campeonato Catarinense