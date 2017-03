Técnico do Figueirense destaca semana cheia para treinar antes de pegar o Brusque

Começar forte 10/03/2017 | 18h16 Atualizada em

Márcio Goiano comemorou o fato de ter tido a semana inteira para treinar e preparar o Figueirense para a partida contra o Brusque, pela primeira rodada do returno do Campeonato Catarinense, neste domingo, às 16h, no Estádio Augusto Bauer. Com o calendário apertado, o comandante valorizou o fato de poder observar melhor o elenco para esta segunda etapa da competição. O discurso da equipe é único, buscar o título desta segunda fase do torneio para disputar a final com o Avaí.

No Estadual, o Alvinegro não perde há cinco jogos (foram três empates e duas vitórias). Goiano quer aproveitar a boa sequência para iniciar o returno com o pé direito.

- Os atletas têm consciência de que a pontuação no primeiro turno foi muito abaixo, então vamos começar do zero. O nosso objetivo é estar na final e para isso temos que fazer um segundo turno bem diferente. Fizemos treinamentos importantes, alguns trabalhos, e nos jogos anteriores a gente teve que administrar muito os atletas. Essa semana cheia foi muito boa para que pudéssemos qualificar treinamentos e observações - pontuou o treinador.

Sobre o jogo contra o Brusque, para quem o Figueira perdeu por 2 a 1 no turno, no Scarpelli, Goiano espera um confronto difícil.

- Sabemos da dificuldade que vamos encontrar, jogar lá é difícil, a equipe deles está sendo bem treinada e fizemos observações para esse jogo também. É uma equipe que está sempre agrupada, finalizando em gols e o mais importante é conseguirmos um grande jogo para nós - completou o comandante.

