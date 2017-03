Técnico do Figueirense confirma retorno de Marlon e Leandro Almeida contra o JEC

Catarinense 17/03/2017 | 15h09 Atualizada em

O técnico Márcio Goiano comandou o último treinamento do Figueirense nesta sexta-feira, antes da partida contra o Joinville, sábado, às 16h, no Orlando Scarpelli, válida pela segunda rodada do returno do Campeonato Catarinense. Sem poder contar com Bruno Alves e Josa, suspensos, o treinador sinalizou que deve promover as entradas de Leandro Almeida e Ferrugem no lugar dos atletas. Além dessas duas peças, o comandante alvinegro também pode escalar entre os titulares o lateral-esquerdo Marlon.

Recuperados de lesão, Marlon e Leandro Almeida voltaram a ficar à disposição do treinador há pouco tempo. Os dois desfalcaram o Figueira em boa parte do turno do Estadual.

- O Marlon e o Leandro, desde o momento que eu cheguei, estavam trabalhando na busca pela parte física. O Marlon e o Leandro entram, tem o Ferrugem também em outra situação. Algumas outras posições e definições eu vou fazer, ainda mais sobre o Joinville. Por isso vamos esperar algumas coisas para poder definir a equipe que irá entrar em campo - disse Márcio Goiano.

O treinador do Furacão disse ainda ter dúvidas sobre quem irá atuar na frente na partida de sábado. A vaga ficará com Bill ou Anderson Aquino.

- É importante além de ter os 11 definidos, ter algumas observações e mudanças para ver se é aquilo que você queria ver. O Bill é um jogador de área, extremamente importante para nós. Temos que fazer uma leitura do geral, o Aquino também sempre deu uma leitura positiva. São dois atletas que temos total confiança. Amanhã vou definir, não vou definir hoje ainda, para saber quem irá iniciar o jogo - completou.

